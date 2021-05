Gewässer in der Wallfahrtsstadt : SPD Kevelaer drängt auf Renaturierung

Kevelaer Begradigungen hätten zu einem folgenschweren Eingriff in den Naturraum geführt. Übermäßige Wasserentnahmen belasteten die Fließgewässer zusätzlich. Dem müsse Einhalt geboten werden.

„Erhebliche Eingriffe in die Flüsse und ihr Umfeld haben zu einer Verarmung der Biotop- und Artenvielfalt bis hin zur Zerstörung der sensiblen Ökosysteme geführt. Gewässerläufe wurden begradigt, eingeengt oder durch Verbau in ein starres Korsett gezwungen“, lautet die Feststellung der Kevelaerer Sozialdemokraten in ihrer Anfrage. Oftmals seien auch die Auen bis unmittelbar an das Ufer genutzt oder versiegelt worden.