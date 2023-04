Großes Fest im Ortsteil von Kevelaer Tanz in den Mai und Königsgalaball in Achterhoek

Am Sonntag, 30. April, findet im Festzelt ab 20 Uhr der am Niederrhein bekannte und beliebte „Tanz in den Mai“ statt. Dem tanzwütigen Publikum soll von der Party-Coverband „Impuls“ entsprechend eingeheizt werden. Restkontingente von Eintrittskarten sind an den bekannten Vorverkaufsstellen oder an der Abendkasse erhältlich.