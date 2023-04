Schlagerstars aus Kevelaer organisieren Reisen Ihre Liebe gilt der Musik und Afrika

Zwei große Themen verbinden Lydia und Jürgen Renfordt. Das eine ist die Musik. Beide arbeiten seit vielen Jahren erfolgreich als Sänger, Jürgen Renfordt zudem als Komponist und Texter. Das andere ist Afrika. Seit der ersten Reise im Jahr 2012 haben sie sich hoffnungslos in den Kontinent, in die Natur, die Tiere und die Menschen verliebt. Gut 25 Mal ging es seitdem für die Kevelaerer Richtung Süden. Ihre Leidenschaft wollen sie jetzt auch mit anderen Menschen teilen. Nachdem sie zuvor Familie und Freunde mit auf die Touren in den Busch und in die Savanne genommen haben, bieten sie nun auch professionelle Gruppenreisen an und nutzen ihr Netzwerk und ihr großes Wissen über Afrika, um für andere individuelle Reisen vorzubereiten und zu organisieren.