Promipaar traurig über Festivalabsage : Die Pochers wollten groß bei Parookaville die Hochzeit nachfeiern

Weeze „Liebe, Wahnsinn und pure Glückseligkeit“ ist das Motto von Parookaville. In ihrem Podcast verriet das Ehepaar Pocher jetzt, dass es in Weeze auch die große Liebe fand.

Viele Fans sind traurig, dass Parookaville abgesagt werden musste. Und auch Promis sind enttäuscht. Oliver Pocher und seine Frau Amira hatten nämlich für den Juli eine große Hochzeitsparty auf dem Festival geplant. Das verrieten die beiden am Freitag in ihrem neuesten Podcast bei Audio Now. „Wir wollten die Feier noch mal zelebrieren und wir hatten uns so was Cooles ausgedacht“, erzählen dort die beiden. Offiziell geheiratet hatten sie bereits im vergangenen Jahr im kleinen Kreis auf den Malediven, jetzt sollte mit 150 Gästen am Niederrhein offenbar die große Party folgen.