Nächste Bestätigungen für das Festival in Weeze : Robin Schulz kommt wieder zu Parookaville

Nächste Bestätigungen für das Festival in Weeze

WEEZE Die Stars bleiben dem Festival treu und kehren gerne zurück, das zeigen auch die neuen Bestätigungen.

Die Parookaville-Macher hatten die Fans von einer Agentur befragen lassen. Das Ergebnis war eindeutig: 93 Prozent der Besucher wollen zurückkommen. Und offenbar wollen nicht nur die Fans zurück nach Weeze, auch die Künstler sind immer öfter Dauergäste bei dem Mega-Festival. Das zeigt sich bei den nächsten Bestätigungen, die das Parookaville-Team am Donnerstagnachmittag bekannt gab. Das Corona-Virus spielt bislang für das Festival keine Rolle. Man habe die Lage im Blick, hatten die Organisatoren bereits mitgeteilt .„Wir beobachten die Entwicklungen genau und stehen mit den Behörden ohnehin in ständigem Austausch“, hieß es zuletzt.

Mit Robin Schulz reist ein angesagter DJ bereits zum vierten Mal in Folge als Mainstage-Headliner an. Der Osnabrücker House-Produzent ist seit Jahren eine Hitmaschine und einer der erfolgreichsten deutschen Künstler des letzten Jahrzehnts. Auf der Mainstage sind außerdem die Publikumslieblinge Ostblockschlampen und Blasterjaxx neu dabei.

Dauergast in Parookaville ist auch Martin Solveig. Diesmal wird er auf der Bühne Bill’s Factory zu sehen sein. Hier ist er Headliner. James Hype, Moguai und Jonas Blue machen das Line-Up hier komplett.

Der Hardstyle-Samstag gewinnt mit Brennan Heart einen der profiliertesten Acts des Genres dazu. „Am Sonntag passieren in Parookaville traditionell die verrücktesten musikalischen Aktionen. Da passt DJ, Snapchat-Star und Vollblut-Quatschkopf Dillon Francis perfekt“, meinen die Organisatoren.

In Deutschland ist er noch auf dem Sprung zum Superstar, in Amerika führt schon kein Weg mehr an ihm vorbei: Illenium sticht mit seiner Mixtur aus sentimentalem Songwriting und festivaltauglichen Beats aus der Reihe erfolgreicher Dubstep- und Trap-Produzenten hervor.