Kommunalpolitik Wann die Bürger fragen dürfen

In Geldern ist es so, dass vor und nach der Sitzung Fragen gestellt werden dürfen. Vor der Sitzung zu Angelegenheiten der Stadt Geldern, die sich nicht auf die aktuelle Tagesordnung beziehen; nach der Sitzung zur aktuellen öffentlichen Tagesordnung. Früher durften Bürger erst nach dem Ausschuss oder der Ratssitzung Fragen stellen. Zum 1. Oktober 2013 wurde die Geschäftsordnung dann auf Anregung eines Bürgers dahingehend geändert, dass auch zu Beginn der Sitzung Fragen gestellt werden dürfen. Mit der Einschränkung, dass nur Fragen erlaubt sind, die sich „nicht auf die aktuelle Tagesordnung beziehen“. Dies hat den Hintergrund, dass die Politiker vor der eigentlichen Diskussion nicht beeinflusst werden sollen. In Paragraf 18 der Geschäftsordnung ist geregelt, wie die Fragen zu stellen sind. 1. Die/der Fragende hat das Wort ausschließlich an die Vorsitzende/den Vorsitzenden zu richten. 2. Jede Anfrage soll nicht länger als zwei Minuten dauern. 3. Zugelassen sind nur sachliche Fragen zur Tagesordnung der aktuellen öffentlichen Sitzung. 4. Die Fragezeit soll auf insgesamt 15 Minuten beschränkt sein. Die Geschäftsordnung regelt außerdem, dass die Beantwortung der Fragen im Regelfall mündlich durch die Vorsitzende/den Vorsitzenden erfolgt. Ist eine sofortige Beantwortung nicht möglich, bekommt der Fragesteller seiner Antwort schriftlich mitgeteilt. Genutzt wird diese Möglichkeit eher selten. „Ein Problem dabei ist – und das beklagen viele Kommunen – die ohnehin eher geringe Beteiligung an den Sitzungen“, so Stadtsprecher Herbert van Stephoudt. „Vielleicht liegt es auch daran, dass Einwohnerinnen und Einwohner ihre Fragen nicht immer im Rahmen einer solchen öffentlichen Sitzung klären möchten und sich lieber außerhalb der Sitzungen an die Verwaltung oder den Bürgermeister wenden.“