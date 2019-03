Freizeit auf dem Lande : Startklar für ein ereignisreiches Jahr

Winnekendonk Die KLJB Winnekendonk-Achterhoek wird 60. Auch sonst wird viel organisiert. Scheunenfete und 72-Stunden-Aktion stehen an.

Eine dieser Veranstaltungen ist das Osterfeuer. Das findet in diesem Jahr am Sonntag, 21. April, ab 19.30 Uhr statt. Zuvor gibt es ab 18 Uhr ein kleines Feuer, an dem Kinder Stockbrot backen können. Eine Woche vorher, am Samstag, 13. April, wird zur legendären Scheunenfete eingeladen. „Das ist das Größte, was wir im Jahr haben“, sagt Jan Rademacher. Er ist Beisitzer im Vorstand der KLJB Winnekendonk-Achterhoek, seine Schwester Lisa ist Vorsitzende, genauso wie Mathis Itrich. Christoph Marquardt sitzt mit am Tisch, auch er ist Beisitzer. Wer im Vorstand ist, der lernt zu organisieren, erklären die vier. Und zu organisieren gibt es in diesem Jahr einiges.