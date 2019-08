Volksfest in Weeze : Ganz Weeze feiert mit seinem TSV

Der TSV Weeze freut sich auf die Kirmes. Foto: Gemeinde Weeze. Foto: ja/Gemeinde Weeze

Der seit 100 Jahren bestehende TSV ist festgebender Verein. Mit einem Country-Abend beginnt das umfangreiche Festprogramm. Der offizielle Start mit Fassanstich ist am Samstag.

Der TSV Weeze ist bereits seit einiger Zeit im Feiermodus. Der Sportverein feiert sein 100-jähriges Bestehen und steuert jetzt dem nächsten Highlight entgegen. Der TSV ist festgebender Verein der Weezer Kirmes. „Wir freuen uns unheimlich, dass das geklappt hat“, sagt Willi Halmanns, der die Festkette tragen darf. Seine Adjutanten sind Eva Winkels und Thomas Kempkes. Die eigentliche Kirmes startet zwar erst am Samstag, 31. August, aber zum Warmlaufen gibt es am Freitag ab 19 Uhr bereits den Country- und Linedance-Abend mit den „Brisk Boots“. „Wir werden am Freitag das Festzelt dann schon mal testen“, kündigt Halmanns an.

Offizieller Start der Kirmes ist am Samstag um 14.30 Uhr auf dem Cyriakusplatz. Nach dem Fassanstich beginnt die Happy Hour. Im Klartext: Alle Fahrgeschäfte und Buden haben reduzierte Preise. 40 Attraktionen sind diesmal wieder mit dabei. „Wir haben immer viele Bewerbungen, was zeigt, wie attraktiv Weeze auch für die Schausteller ist“, sagt Khalid Raschid von der Gemeinde Weeze. Man versuche, Neuerungen vernünftig einzubauen. Wichtig sei aber, die Schausteller einzubinden, die seit Jahren kommen. Denn auf die könne man sich verlassen. „Was hilft es, wenn wir in einem Jahr ein tolles Fahrgeschäft haben und die im nächsten Jahr nicht wiederkommen?“, sagt Rashid.

Für Bürgermeister Ulrich Francken ist die Kombination aus traditioneller Feier der Geselligen Vereine und Kirmes die Erfolgsformel. „So profitieren beide Seiten, Festzelt und Kirmesplatz sind voll“, sagt der Bürgermeister, der deutlich macht, dass es auch nach dem Bau des Bürgerhauses nie eine Option gewesen sei, zum Feiern ins Bürgerhaus zu gehen. „Zur Kirmes gehört ein Zelt einfach dazu“, meint Francken.

Die Kirmes wird am Samstag um 17 Uhr mit dem ökumenischen Gottesdienst in der St.-Cyriakus-Kirche fortgesetzt. Um 18.20 Uhr ist Eröffnung der Kirmesfeier durch Marco Scuderi vom Heimatverein mit Übergabe der Festketten im Vittinghoff-Schell-Park durch den Bürgermeister. Ab 19.30 Uhr ist Tanz im Zelt.

Der Sonntag beginnt mit einem Familiengottesdienst um 10 Uhr im Festzelt. Ab 11 Uhr ist Familientreff des Heimat- und Verkehrsvereins. Es gibt Auftritte und Tanzvorführungen von Kindern und Artisten, bevor um 14 Uhr das Spiel ohne Grenzen der Landjugend im Park am Fährsteg beginnt. Das Entenrennen wird zum 20. Mal stattfinden. Im Jahr 2000 war die Idee aus der Eifel an den Niederrhein geholt worden. Zunächst starten die besonders gestalteten Enten der Vereine, bevor das eigentliche Entenrennen startet. DLRG und Freiwillige Feuerwehr werden dafür sorgen, dass alle Enten aus der Niers wieder an Land kommen.

Am Montag beginnt der Tag um 10.30 Uhr mit dem Festakt des Heimat- und Verkehrsvereins im Vittinghoff-Schell-Park. Danach setzt sich der Festzug in Bewegung. Gegen 12 Uhr laden die Vereine zum Frühschoppen ins Festzelt.