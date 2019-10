Wallfahrtsstadt reagiert auf Attentat in Halle : Die Kirchen in Kevelaer setzen ein Zeichen gegen Judenhass

Bei der Interreligiösen Friedenswallfahrt in Kevelaer treffen sich viele Menschen, um den Zusammenhalt über die eigene Religion hinaus, zu demonstrieren. Foto: Wallfahrt Kevelaer

Die Betroffenheit ist groß. „Traurig und bestürzt hören wir vom Mord an zwei Menschen“, schreibt die evangelische Pfarrerin Karin Dembek. Der Anschlag eines Neonazis auf eine Synagoge in Halle berührt auch die Menschen in Kevelaer.

„Wir verurteilen Antisemitismus und Rassismus und wenden uns entschieden gegen Rechtsextremismus“, so Dembek, die auch gleich die Vertreter der beiden anderen christlichen Kirchen, der katholischen (St. Antonius und St. Marien) und der evangelisch-freikirchlichen mit ins Boot geholt hat. Bei der Betroffenheit allein soll es aber nicht bleiben. Deswegen findet am Mittwoch, 16. Oktober, um 19.30 Uhr ein ökumenischer Mahngottesdienst in der Basilika statt. „Damit möchten wir zeigen, dass wir zusammenstehen gegen Hass und Gewalt“, so die Intention der Veranstalter.

Gerade Kevelaer steht für Toleranz. Seit einigen Jahren findet die interreligiöse Friedenswallfahrt statt, die von Juden, Christen und Muslimen gemeinsam begangen wird. „Wir haben Kontakt zu Michael Rubinstein vom Verband Nordrhein der jüdischen Gemeinde“, sagt Dembek. Dem wolle man einen Brief schreiben und darin Anteilnahme und Solidarität ausdrücken. „Es ist unvorstellbar, dass es das überhaupt noch gibt, diese Blindheit auf dem rechten Auge, dass Radikalität und Fremdenhass wächst“, stellt die evangelische Pfarrerin entrüstet fest. „Es muss mehr passieren, die Politik mehr eingreifen“, lautet ihr Wunsch.