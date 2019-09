Jubiläum : 300 Jahre Liebe zum Holz

Foto: Repro Bianca Mokwa 9 Bilder Familienunternehmen van Aaken feiert 300-Jähriges.

Am Freitag ist die große Feierstunde für den Kevelaerer Familienbetrieb. Aktuell steht die 14. Generation in den Startlöchern. Bei Arbeiten der Denkmalpflege wird auf jahrhundertelang bewährte Techniken zurückgegriffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Freitag ist der große Tag. 300 Jahre Holzbau und Holzverabreitung van Aaken in Kevelaer werden gefeiert. Begangen wird das Jubiläum dort, wo alles angefangen hat, im Priesterhaus Kevelaer. Der Pater des Oratorianerklosters war es nämlich, der dem jungen Caspar te Niersen ein Darlehen gab, so dass der junge Zimmermann sich auf der Hauptstraße in Kevelaer 1719 selbstständig machen konnte. Wie es sich damals gehörte, wurde nicht nur gezimmert, sondern auch Platz für Pilger gewährt.

Parallel entwickelte sich die Familie van Aaken zu einem Handwerksunternehmen. 1903 sind die Familien dann durch die Heirat von Johanna-Bernadina te Niersen mit dem Zimmerermeister August van Aaken verschmolzen, erklärt Heinz-Josef van Aaken, der dem Familienunternehmen in der 13. Generation vorsteht.

Info Die Feier zum Jubiläum 300 Jahre van Aaken Wann Freitag, 6. September, gibt es eine Feierstunde im großen Saal des Priesterhauses in Kevelaer mit geladenen Gästen. Wer NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart wird unter anderem erwartet, Landeskonservatorin Andrea Pufke, Landeskonservator Andreas Stürmer, die ehemalige Bauministerin Barbara Hendricks, Landrat Wolfgang Spreen, Kreis Klever Wirtschaftförderer Hans-Josef Kuypers, Weihbischof Rolf Lohmann, Bürgermeister Dominik Pichler, Pastor Richard Schulte-Staade. Geschichte Wer selber einmal auf Spurensuche nach altem Handwerk gehen möchte, der ist im Niederrheinischen Museum in Kevelaer richtig. Dort sind auch Arbeitsgeräte aus der Holzverarbeitung ausgestellt.

Bei dem Namen August van Aaken klingelt es bei einigen Kevelaerern sicherlich. Den Namen gibt es später noch einmal in der Familie. Bischof August van Aaken ist der Onkel von Heinz-Josef. Der war 1997 mit seinem Vetter Paul Bremers übrigens nach dem Tod des Bischofs in Paraguay, um die Angelegenheiten zugunsten der Einheimischen zu regeln. Der Bischof hatte Land gekauft, damit die Menschen in ihrer alten Kultur weiterleben konnten. Mitgebracht hat Heinz-Josef van Aaken von dieser Reise eine riesige Scheibe des Eisenbaums.

Die Liebe zum Holz ist der Familie sozusagen in die Wiege gelegt. Begleitet hat den Betrieb unter anderem auch der Wiederaufbau der St.-Antonius-Kirche in Kevelaer. 1900 waren Jakob van Aaken und sein Bruder August (der später Johanna-Bernadina te Niersen heiratete) bei dem Ausbau der Kirche dabei. 1952 war die Familie van Aaken beim Wiederaufbau der Dachkonstruktion nach dem Krieg dabei, ebenso 1983/84 nach dem schrecklichen Brand. Festgehalten ist das in den Akten, die übrigens keine langweiligen Kürzel tragen. Jedes große Projekt trägt den Namen eines Familienmitglieds, der Wiederaufbau der St.-Antonius-Kirche ist zum Beispiel in der Akte „Rebecca“ zu finden, benannt nach der Tochter von Heinz-Josef van Aaken. „Der neue Kirchturm in Goch war ,Martin’, der neue Turm von Schloss Moyland ,Sarah’“, zählt er die Namen seiner anderen beiden Kinder auf.

Mit Martin steht übrigens die 14. Generation in den Startlöchern, um den Betrieb, der 1985 von der Hauptstraße ins Gewerbegebiet zog, weiterzuführen.

So sah es aus, das Richtfest bei den Schwestern der Göttlichen Vorsehung in Kevelaer. Auch da waren die van Aakens dabei. Foto: Repro: Bianca Mokwa

Das Unternehmen van Aaken baute die neue Dachkonstruktion für den Kirchturm für St. Antonius Kevelaer nach dem Brand 1982. Foto: Bianca Mokwa

Vater Heinz-Josef und Sohn Martin van Aaken vor dem Firmenmaskottchen. Das Unternehmen hat seinen Sitz am Gewerbering in Kevelaer. Foto: Bianca Mokwa

300 Jahre van Aaken, Dachkonstruktion. Foto: Repro Bianca Mokwa

Rebecca, Sarah und Martin van Aaken mit ihrem Vater Heinz-Josef zum Fest zum 275.-Jährigen. Das ist schon 25 Jahre her . Foto: L/RP