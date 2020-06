Aktion in Weeze : Grüne spenden 400 Schutzmasken an Einrichtungen

Grüne spenden 400 Schutzmasken an Einrichtungen

Aktion in Weeze

Hier übergibt Andreas Klein von den Grünen die Masken an das „Café Konkret“. Foto: ja/Grüne

WEEZE Sehr gefreut hat sich der Förderverein der Weezer Grundschulen, der Wellenbrecher und das „Café Konkret“ über die Mund-Nasen-Schutzmasken. Die Weezer Grünen haben diese mit dem nötigen Abstand übergeben.

In den Einrichtungen kam das Geschenk sehr gut an. Die Masken sind als Reserve gedacht, falls einmal eine Maske kaputt geht oder jemand die eigene Maske vergisst.

Im Vergleich mit anderen Regionen gibt es in Weeze relativ wenige Fälle. Damit das so bleibt, appellieren die Grünen, auch weiterhin vorsichtig zu sein: „Bei den umfangreichen Lockerungen sollten wir alle unbedingt weiterhin Kontakte einschränken, den Abstand halten und Mund-Nasen-Schutz tragen“, so Kruchem.