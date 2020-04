Weezes Bürgermeister Ulrich Francken im Interview : Die Grenze ist für das Virus nicht relevant

Ulrich Francken steht im stetigem Austausch mit seiner Amstkollegin in der niederländischen Gemeinde Bergen. Archivfoto: Evers. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Weezes Bürgermeister hat die Corona-Situation in den Niederlanden immer im Blick.

Von Sebastian Latzel

Wann waren Sie das letzte Mal in den Niederlanden?

Francken Am letzten Samstag war ich kurz in den Niederlanden. Auch dort ist das gesellschaftliche Leben heruntergefahren. Zuletzt bin ich bedingt durch die Kontaktreduzierungen eher selten dort. Im Zusammenhang mit dem mittlerweile auch in den Niederlanden restriktiv gehaltenen Kurs haben sich die Austausche auf telefonischen Kontakt reduziert.

Wie ist die Situation in Ihrer Nachbargemeinde Bergen?

Francken In der Nachbargemeinde Bergen gibt es wenige festgestellte infizierte Personen. Die Infektionsrate wird höher eingeschätzt. Anhand der Zahlen ist aber erkennbar, das gemessen an den Infektionszahlen die Sterberate höher ausfällt als bei uns. Die Niederländer haben, ähnlich wie in Grossbritanien, zunächst eine andere Strategie gefahren.

Wie läuft der Austausch über die Corona-Situation mit den niederländischen Nachbarn, werden Sie bei den Zahlen der Infektionen auf dem Laufenden gehalten?

Francken Gut. Ich persönlich informiere mich bei meiner Kollegin in Bergen, Frau Manon Pelzer. Auf Ebene der Kreise, der Provinz und der Euregio finden Informationen und Austausch statt. Hier verweise ich auch auf meinen Brief an die Euregioratsmitglieder. Darin erläutere ich, warum eine gute grenzüberschreitende Abstimmung und Informationsaustausch von großer Wichtigkeit ist, um das Virus einzudämmen. Auf Initiative des Landes Nordrhein-Westfalen ist eine Crossborder Taskforce Corona aufgestellt worden, mit Vertretern der zuständigen Ministerien Nordrhein-Westfalens, der Niederlande und Belgien. Hier findet ein permanentes Monitoring statt und werden relevante Informationen ausgetauscht und geteilt.

Welchen Appell richten Sie in Bezug auf Fahrten in die Niederlande an die Bürger?

Francken Ich denke, der Appell ist gleichlautend wie für Deutschland, soziale Kontakte ja ohne in Kontakt zu kommen, sprich Einhaltung der Abstandsregeln. Dass man besser zu Hause bleibt und möglichst keine unnötigen Einkäufe tätigt, ist keine Frage Deutschland oder Niederlande. Die Grenze ist da nicht relevant.

Sie sind ja auch Vorsitzender der Euregio Rhein-Waal, wie würden Sie eine Sperrung der Grenzen bewerten, wie es sie nach Österreich oder Dänemark gibt und die ja auch für die Niederlande und Belgien diskutiert wurde?