Besuch in der Hauptstadt : Gleichstellungsbeauftragte in Berlin

Barbara Hendricks empfing Nicola Roth (l.) und Friederike Küsters (r.). Foto: ja/Gemeinde Weeze

Berlin/Weeze Die Einladung der Bundestagsabgeordneten Barbara Hendricks an die Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinde Weeze, Nicola Roth, und der Stadt Goch, Friederike Küsters, konnte anlässlich des Empfangs der SPD-Bundestagsfraktion zum Frauentag in Berlin nicht passender sein, denn am gleichen Tag hat die SPD-Bundestagsfraktion die Eckpunkte für eine Wahlrechtsreform beschlossen, die unter anderem Geschlechterparität bei den Listenwahlen schon zu den nächsten Bundestagswahlen vorsieht.

