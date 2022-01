Winnekendonk : Winnekendonk plant Heimatabend

Winnekendonk 2022 soll es auf jeden Fall eine Veranstaltung geben, notfalls auch nur als Online-Version. Es muss aber noch einiges geklärt werden.

In einer Vorstandssitzung der Geselligen Vereine Winnekendonk ging es um den Heimatabend 2022. Mit dabei waren Vorstandsmitgliedern des aktuellen festgebenden Vereins „Ons Derp“, des Musikvereins und der Vorstand des zukünftigen festgebenden Vereins „SV Viktoria Winnekendonk“, der sich am Heimatabend präsentieren wird. Der Termin dafür steht bereits seit längerer Zeit fest. Am Samstag, 2. April, soll der Heimatabend in der Öffentlichen Begegnungsstätte Winnekendonk stattfinden.