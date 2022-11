Volkstrauertag in Kevelaer : Gesellige Vereine setzen Zeichen für den Frieden

Festkettenträger Jürgen Völlings hält anlässlich des Volkstrauertags eine Rede am Ehrenmal in Kevelaer. Foto: Gesellige Vereine Kevelaer

Kevelaer Anlässlich des Volkstrauertages wurde der Gefallenen im Krieg gedacht. Festkettenträger Jürgen Völlings sprach vom Wert der Demokratie und rief spontan zu einem Moment der Stille auf.

Mit einem Gottesdienst in der Marienbasilika und anschließender Kranzniederlegung an der Gedenkstätte im Marienpark gedachten anlässlich des Volkstrauertages die Geselligen Vereine von Kevelaer den Gefallenen im Krieg und setzten so auch ein Zeichen für die Erhaltung des Friedens. Gemeinsam mit dem Bürgermeister Dominik Pichler und Ortsvorsteher Peter Hohl legte der Präsident der Geselligen Vereine, Marcus Plümpe, stellvertretend für alle angeschlossenen Vereine Kränze an der Gedenkstätte nieder. In einer kurzen Ansprache sprach der Festkettenträger, Jürgen Völlings, von Mut und Freiheit und dem Wert der Demokratie. Zum stillen Gedenken aller Opfer von Gewalt und Krieg rief er die Teilnehmenden spontan zu einem Moment der Stille auf. Musikalisch begleitete die Gedenkfeier der Musikverein Kevelaer zusammen mit dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr sowie dem Männer-Gesang-Verein.