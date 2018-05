Kevelaer: Die Fusion der Frauengemeinschaft ist vollzogen

Kevelaer Goch, Kleve, Kranenburg, Bedburg-Hau, Uedem, Weeze und Kevelaer sind jetzt zusammengeschlossen.

"Wir wollen zukunftsorientiert arbeiten und mit allen kfd-Ortgruppen in der Region einen Gesprächs- und Erfahrungsaustausch führen. Dazu werden wir uns untereinander besser vernetzen und die Kräfte bündeln", sagte Anke Mulder. "Hierbei soll auf das vielfältige Angebot aufmerksam gemacht werden, das die Frauen in vielen Ortsgruppen auf die Beine stellen", so Mulder weiter. "Damit die kfd als größter Frauenverband eine echte Chance bekommt, wollen wir dazu animieren, dass jede Frau in der kfd die Zukunft des Verbandes mitgestaltet. Es soll das Interesse aller Frauen in der Region Goch-Kleve geweckt werden", sagte Marga Müskens. Die gemeinsame Fahrt zum Katholikentag nach Münster machte den Anfang der Aktivitäten. Am 25. August wird die kfd ein Teilstück des Jakobswegs in der Region mit Präses Pfarrer Norbert Hürter gehen. Für den Visionstag auf Haus Riwick am 8. September stehen Referentinnen des Diözesanverbandes aus Münster zur Verfügung. "Drei Säulen sind in der kfd-Arbeit sehr wichtig: die Geselligkeit pflegen, das soziale Engagement stärken und sich für die Bildungsarbeit einsetzen", so Pfarrer Norbert Hürter, der als Regionalpräses den kfd-Frauen und dem Regionalteam zur Seite stehen wird.