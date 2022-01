Finanzen in Kevelaer : FDP will Wiese am Gradierwerk aufwerten

FDP will Wiese am Gradierwerk aufwerten

Kevelaer Die Liberalen in Kevelaer trafen sich zur Haushaltsklausur. Sie hoffen, dass sich neue Unternehmen in der Stadt ansiedeln. Damit würden die Steuereinnahmen steigen.

Die FDP wird mehrere Anträge zum Haushalt stellen. Das ist das Ergebnis der Haushaltsklausur der Fraktion im Brauhaus „Kävelse Lüj“ auf der Maasstraße. Zum einen möchten die Liberalen einen Antrag zu einem Dachkataster einbringen, um die Dachbegrünung in der Wallfahrtstadt zu fördern. Zum anderen möchte man die Ratssitzungen zukünftig auch in den Ortschaften stattfinden lassen, um möglichst vielen Bürgern die Möglichkeit zu geben, am politischen Geschehen teilzunehmen. Auch eine Wetterstation für genaue Wetterdaten wird in einem Antrag aufgegriffen, um im Sinne eines umfassenden Klimaschutzansatzes den Bürgern, der Landwirtschaft und der Verwaltung genauere Daten liefern zu können. Im Wahlkampf hatten die Liberalen bereits für einen Ersatz der bei den Jugendlichen beliebten „Wiese“ geworben, jetzt möchten sie mit einem Antrag zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität neben dem Skatepark für eine erste Verbesserung sorgen.