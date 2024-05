Verabschiedung in Kevelaer Niemand war so lange Schiedsfrau wie Liesel Bormann

Schiedsleute zu finden, wird in allen Städten immer schwieriger. Immer seltener sind Personen bereit, die nicht ganz einfache Aufgabe zu übernehmen. Für Liesel Bormann dagegen war es nie eine Frage, dieses Amt auszuüben. Niemand war länger als sie Schiedsfrau in Kevelaer. Bereits 1996 hatte sie diese Aufgabe in Wiesbaden übernommen und auch ab 2005 in Kevelaer fortgeführt, nachdem sie an den Niederrhein gezogen war.