Flüchtlingsunterkunft in Weeze : Die ersten Geflüchteten sind am Airport eingetroffen

In der Unterkunft wäre Platz für 480 Personen. Sie soll aber nicht voll belegt werden. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Weeze Weil das Land die Asylbewerber in Zeiten von Corona besser verteilen will, wird jetzt erstmals die Einrichtung in Weeze belegt.

Im März 2017 waren Gebäude am Airport Weeze zur Flüchtlingsunterkunft umgebaut worden. Jetzt sind zum ersten Mal tatsächlich Asylbewerber da. Wie berichtet, verteilt das Land die Geflüchteten im Zuge der Corona-Vorsichtsmaßnahmen neu. Dadurch wurde jetzt erstmals die Standby-Einrichtung in Weeze aktiviert. Am Montag sind die ersten 18 Personen angekommen und haben die Unterkunft bezogen. Die Bezirksregierung wies noch einmal darauf hin, dass ein Transfer von mit Corona infizierten Geflüchteten nicht vorgesehen sei. Es waren nämlich Gerüchte im Umlauf, dass eine Art Isolierungsstation für Infizierte geplant sei. Das sei nicht der Fall. Es gehe für das Land vielmehr darum, vorhandene Kapazitäten zu nutzen, um die Situation in anderen Unterkünften zu entzerren. Erst einmal soll die Einrichtung in Weeze ein Jahr in Betrieb bleiben.

Durch die „Entzerrung“ soll mehr Raum in den einzelnen Einrichtungen geschaffen werden. Zunächst sollen 40 Personen nach Weeze kommen, ob weitere kommen, hänge davon ab, wie sich die Situation entwickelt. Nach Weeze sollen vor allem Menschen mit besonderem Schutzbedarf kommen wie Ältere oder Flüchtlinge mit Vorerkrankungen.

