Fünf Maßnahmen in Kevelaer gegen den Eichenprozessionsspinner : Die Bilanz der Raupenjagd

Die Härchen des Eichenprozessionsspinners können gefährlich werden. Foto: dpa/Daniel Karmann

Kevelaer Auch in Kevelaer sorgte der Eichenprozessionsspinner für Probleme. Man rückte ihm gleich mit mehreren Maßnahmen zu Leibe. Ein Vergleich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

Wenn es nach den Anrufen der Bürger geht, dann ist Ludger Holla von der Stadtverwaltung sicher, dass es in diesem Jahr eine massive Raupenplage gegeben hat. „Viele haben sich bei uns gemeldet und berichtet, wo sie die Raupen gesehen haben, verbunden mit dem Hinweis, das Tier zu bekämpfen“, berichtet er. Die Kommune sei massiv gegen den Eichenprozessionsspinner vorgegangen, stellt Holla klar. Alle Bäume seien kartiert, Problembereiche gekennzeichnet und in Angriff genommen worden. Die Problemfälle seien zumeist Privatgrundstücke, da sei die Stadt nicht zuständig und jeder selbst für die Bekämpfung verantwortlich. Auch Johannes Baaken vom Bauhof bestätigt, dass man diverse Maßnahmen gestartet hat, um die Raupe zu bekämpfen, zuletzt noch in der vergangenen Woche. Jetzt steht die Raupensaisoon kurz vor dem Ende, weil das Tier sich zumeist verpuppt hat. Anlass, eine Bilanz des Kampfes gegen die Raupe in Kevelaer zu ziehen.

Die Falle von Ingo Bross war in Kevelaer erfolgreich. Foto: Latzel

Spritzen Erstmals hat die Kommune in besonders problematischen Bereichen eine Firma die Bäume prophylaktisch spritzen lassen. Das geschah vor allem im Umfeld von Sportanlagen. Dort habe es 2019 so großen Befall gegeben, dass sogar im Raum gestanden hat, einzelne Bereiche zu schließen. Das Mittel, das gespritzt wurde, soll laut Fachfirma nur den Spinner bekämpfen.

Fazit Das Spritzen hat sehr guten Erfolg gehabt, die Kommune überlegt, die Aktion im kommenden Jahr vielleicht noch auszuweiten.



Absaugen Eine Fachfirma aus Kevelaer war mehr als eine Woche im Einsatz. Sie habe in dieser Zeit viel zu tun gehabt.

Fazit Effektiv, hilft aber nur punktuell.



Nistkästen Mit Unterstützung des Heimat- und Verschönerungsvereins sind Nistkästen unter anderem am Voorter Dyck in Twisteden aufgehängt worden. Ziel war, dass sich dort Meisen einquartieren und die Raupen als neue Lieblingsspeise entdecken.

Auch Meisen machen Jagd auf die Raupe. Foto: dpa/Silas Stein

INFO Niersverband ist auch aktiv An der Niers Der Niersverband beginnt in dieser Woche mit der Absaugung von Nestern des Eichenprozessionsspinners entlang der Niers. Bis zur Beseitigung der Nester stellt der Niersverband Warnschilder an den betroffenen Stellen auf.



Prophylaxe Bereits im April hatte der Verband viele der in den Vorjahren befallenen Bäume in einem speziellen Sprühverfahren mit einem biologischen Mittel behandelt. Offenbar mit Erfolg: Die behandelten Bäume zeigen aktuell keinen Befall, heißt es.