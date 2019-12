Krippenmarkt-Bilanz : Kevelaerer feiern gerne im Lichterglanz

Kevelaer Die drei Wochen des Advents- und Krippenmarktes mit viel Programm sind zu Ende. Marktmeister Winfried Janssen über Besucherzahlen, Konzept und die Christmas Carol Singers, die bei ihrer Premiere für Furore sorgten.

Besucher Die tägliche Frequenz in der Woche schätzt Janssen auf 400 bis 500 Besucher. An den Wochentagen war das teil sehr unterschiedlich. Es kam auf bestimmte Faktoren wie das Wetter an, Geöffnet hatte der Advents- und Krippenmarkt montags bis freitags von 13 bis 19 Uhr und am Wochenende von 11 bis 20 Uhr. Gerade am Wochenende füllte sich die Stadt. Der verkaufsoffene Sonntag habe Spitzenwerte erzielt, 2000 Besucher oder mehr waren in der Stadt unterwegs. Nicht nur auf dem Markt, sondern auch in den Geschäften. „Die Budenbesitzer, die in der Gastromeile stehen, sollten schätzen“, sagt Janssen, wie die Zahlen zustande gekommen sind. Die Besucher kamen teils aus dem westfälischen Raum, aus dem Ruhrgebiet und sehr viele aus den Niederlanden.