Betreuung : Die Anmeldung an den Kindergärten in Kevelaer läuft

Die Anmeldung an den Kindergärten in Kevelaer läuft

Kevelaer Eltern, die ihre Sprösslinge in der Marienstadt betreuen lassen wollen, müssen bis zum 20. Dezember erklären, dass sie einen Kita-Platz benötigen.

Bei der Kita-Anmeldung gibt es eine gesetzliche Regelung: Für einen Betreuungsplatz müssen Eltern dem Jugendamt spätestens sechs Monate vor Inanspruchnahme den für Ihr Kind gewünschten Betreuungsbedarf, den Betreuungsumfang und die Betreuungsart schriftlich anmelden. Die Bedarfsanzeige ist beim Jugendamt der Stadt Kevelaer, Hoogeweg 71, Kevelaer, abzugeben und dient der Ermittlung des Gesamtbedarfes. Eine Anmeldung in einer oder mehreren Kitas ist weiterhin unbedingt erforderlich. Für die Kindergärten in Keve­laer, Kervenheim, Twisteden, Wetten und Winnekendonk werden die Anmeldungen für das nächste Kindergartenjahr (Beginn 1. August 2020) bereits jetzt, spätestens aber bis zum 20. Dezember 2019, in den jeweiligen Einrichtungen entgegengenommen. Eltern, die ihr Kind für einen späteren Termin im Kindergartenjahr 2020/2021 anmelden möchten, werden gebeten, die Anmeldung ebenfalls bis zum 20. Dezember vorzunehmen. Zur Anmeldung soll ein telefonischer Termin vereinbart werden. Es gibt folgende Anmeldezeiten: