Einrichtung der Diakonie in Kevelaer : Tagespflege soll nach Ostern öffnen

Kevelaer Noch laufen die Arbeiten für die Einrichtung der Diakonie in Kevelaer. Später sollen hier 14 Tagespflegegäste in der Nähe des Museums betreut werden.

Die Tagespflege in Kevelaer umfasst 14 Plätze. Es gilt ein Hygienekonzept, das Gäste, Angehörige und Mitarbeitende vor dem Coronavirus schützt. Ein Tagespflegeplatz ist montags bis freitags, ein bis fünf Tage in der Woche buchbar. Nach dem Bringen der Gäste durch Angehörige oder einen Fahrdienst um 8.30 Uhr werden sie bis 16 Uhr betreut und in einen strukturierten Alltag eingebunden. Die Mitarbeitenden stellen die Gäste in den Mittelpunkt und bieten Alltag in der Gemeinschaft. Die Beschäftigung und ein liebevoller Umgang hätten die Förderung und den Erhalt alltagspraktischer Fähigkeiten zum Ziel, heißt es. Die morgendliche Zeitungsrunde, Singen, Spielrunden in der großen oder in kleineren Gruppen, jahreszeitliches Basteln sowie verschiedene Bewegungs- und Gruppenangebote sollen für Abwechslung sorgen. Mit einbezogen und berücksichtigt würden dabei die individuellen Voraussetzungen und Vorlieben. Ruhe- und Schlafräume bieten Rückzugsmöglichkeiten.