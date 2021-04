Neben der Diakonie-Tagespflege : „Neuland“: Beratung und mehr mitten in Kevelaer

Das gelbe Haus ist die Tagespflege der Diakonie Am Museum 4 in Kevelaer. Foto: Bianca Mokwa

Kevelaer Auf der Hauptstraße entsteht direkt neben der Diakonie-Tagespflege ein besonderer Laden, der speziell Ehrenamtlern viele Entfaltungsmöglichkeiten bieten soll.

Sie werden gute Nachbarn: Die Tagespflege hat Am Museum 4 in Kevelaer ihren Eingang, der Beratungsladen ist von der Hauptstraße 26 aus zugänglich und liegt so mitten in der Stadt. Im „Neuland“ bündeln drei Kooperationspartner ihre Angebote an einem Ort: Die Diakonie im Kirchenkreis Kleve bietet dort etwa Beratung sowie Pflege- und Digitalisierungskurse an. Die evangelische Kirchengemeinde Kevelaer kann sich Angebote für Jugendliche und spirituelle Impulse gut vorstellen. Für Gruppen, wie beispielsweise die Selbsthilfegruppe „Gemeinsam ohne Alcohol“, wird „Neuland“ ein idealer Treffpunkt. Die Tuwas-Genossenschaft aus Moers wird mit Upcycling-Mode aus der eigenen Schneiderei „HudHud“ Besuchern unmittelbar ins Auge fallen und zum Hereinschauen einladen.