20. Staffel der Castingshow DSDS: Weezerin eine Runde weiter

Viel zu sehen war von der Weezerin während der Ausstrahlung am Samstag nicht. In der ersten Hälfte der Sendung zeigte RTL noch die letzten Castingteilnehmer – dann war die Jury bestehend aus Dieter Bohlen, Katja Krasevice, Leony und Pietro Lombardi zu sehen, hinter den Vieren stand ein Propellerflugzeug. Vor dem Flug nach Mallorca gab es noch eine letzte Ausscheidungsrunde, ausgetragen auf einem Flugplatz. In mehreren Gruppen traten die DSDS-Kandidaten vor die Jury. Ververgaert war in der mit 26 Kandidaten größten Gruppe vertreten. Die Zuschauer konnten jedoch nur die wenigsten von ihnen singen hören. „Vivien ist die nächste“, sagte Dieter Bohlen, dann war für acht Sekunden der Auftritt von Vivien Ververgaert zuhören – und Schnitt, weiter gehts.