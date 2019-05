Kevelaer : Deutsche Post eröffnet eine Filiale in Kevelaer

Neues von der Deutschen Post in Kevelaer. Foto: Patrick Pleul/ZB/dpa. Foto: dpa/Patrick Pleul

Kevelaer Die Deutsche Post eröffnet zum 1. August eine neue Post-Filiale in Kevelaer bei Edeka Hecks in der Dorfstraße 15. Die neue Filiale ersetzt übergangslos den Service der Postfiliale in der Kuhstraße 39, die mit Ablauf des 31. Juli schließen wird.

