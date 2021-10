Deutsche Meisterschaft im Turnierhundesport : Vierbeinige Spitzensportler am Start

Zum Vierkampf gehört der Hindernislauf. Der Hund nimmt die Hindernisse, der Mensch läuft nebenher. Dabei darf der Hund auch vorlaufen. Foto: Norbert Prümen

Weeze Beim Gebrauchshundesportverein (GHSV) Weeze fand am Wochenende die Deutsche Meisterschaft im Turnierhundesport statt. 150 Teilnehmer zeigten, dass Hund und Mensch auch im Sport ein starkes Team sein können.

Wer bisher gar nicht wusste, was eigentlich Turnierhundesport ist, konnte am Wochenende beim Gebrauchshundesportverein (GHSV) am Hamscher Weg in Weeze hautnah erleben, dass hier vor allem Spaß im Spiel ist. Hund und Mensch laufen zusammen –über Hindernisse, durchs Gelände, auf Tempo – und bestreiten als starkes Team verschiedene Wettkampf-Disziplinen. Und wie bei den Zweibeinern gibt es auch unter den Vierbeinern Breiten- und Spitzensportler. Der GHSV war Ausrichter der Deutschen Meisterschaft im Turnierhundesport.

150 Teilnehmer aus ganz Deutschland waren gekommen. Für den Laien auffällig war die Vielfalt der Hunderassen, die hier zu sehen war. „Turnierhundesport können alle Rassen machen“, bestätigte Wolfgang Feddema, Vorsitzender des GHSV. Er selbst startete mit „Kyrill“, einem altdeutschen Hütehund, auch Strobel genannt. Zusammen mit Roberto Foirito, Cordula Thieme und der 15jährigen Edda Maas hatte er sich qualifiziert für die Teilnahme am Vierkampf der 60 Besten von Deutschland, die sich hier in Weeze trafen. Der Vierkampf gilt als „Königsdisziplin“ im Turnierhundesport und besteht aus Obedience (Gehorsam), Sechs-Sprung, Slalom und Hindernislauf. Wie Feddema erklärte, zeigt die Gehorsamkeitsübung, dass der Hund seinem Menschen folgt und zwar ohne Leine (Freifolge). Vorgeschrieben sind dabei Abschnitte schnellen und langsamen Gehens, Kehrtwenden im rechten Winkel und Befolgen der Befehle „Sitz“ und „Platz“. Hier wird auf Präzision geachtet, die Anzahl der Schritte ist sogar vorgeschrieben, Hund und Mensch zeigen, wie gut ihre Zusammenarbeit ist. Beim Sechs-Sprung gilt es über sechs Stangen zu springen bei einer 80 Meter langen Strecke. Die Aufgabe besteht darin, gleichauf zu laufen. „Der Hund darf nicht vorlaufen, dann gibt es Punktabzug“, sagte der Fachmann. Hunde sind ja grundsätzlich schneller, aber hier war zu sehen, dass die meisten von ihnen wussten, worum es geht: mit aufgeregtem Gebell aber immer mit Blick auf den Hundeführer schafften sie die Aufgabe – ganz offensichtlich mit Freude. Beim Slalom ging es gemeinsam im Zickzack-Kurs durch aufgestellte Stangentore. Und beim Hindernislauf schließlich nimmt nur der Hund die Hindernisse, und der Mensch läuft nebenher. Hier darf der Hund auch Tempo machen und vorlaufen. Neben dem Vierkampf fanden noch Geländeläufe mit Leine statt auf den Distanzen 5000 und 2000 Meter. Dafür hatte der TSV Weeze sein Stadion zur Verfügung gestellt. Edda Maas aus Goch, Starterin für den GHSV mit der Australian-Shepherd Hündin Enya, lag am Samstagmittag bereits gut im Rennen. „Es läuft gut“, sagte sie mit strahlendem Lächeln. Den folgenden Hindernislauf absolvierte das Team Edda-Enya dann prompt fehlerfrei und in einer guten Zeit von 12,04 Sekunden.

Info Gemeinsamer Sport von Mensch und Hund Turnierhundesport in Deutschland: Es gibt etwa 800 örtliche Vereine. 2022 ist der THS 50 Jahre alt, aus diesem Anlass gibt es im nächsten Jahr ein Pilotprojekt, nach dem alle Vereine im Rahmen ihrer Prüfungen einen Sprint-Vierkampf anbieten können. Der Verein Im Deutschen Verband der Gebrauchshundesportvereine, Mitgliedverein Weeze, treffen sich Menschen, die im gemeinsamen Erleben von Mensch und Hund Erholung vom Alltag und Erfüllung im Hundesport suchen. Der GHSV Weeze 1961 fordert und fördert Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren. Kontakt unter ghsv.weeze@gmail.com