Hundemeisterschaft : Meisterlicher Hundesport in Weeze

Weeze Auf der Anlage des Gebrauchshund-Sportvereins (GHSV) Weeze wurde die Deutsche Meisterschaft im Turnierhundesport ausgetragen. Das ist auch eine Anerkennung für den Ausrichter.

Als die Gruppe „Pink Fluffy Unicorns“ im Combination-Speed-Cup dran ist, unterläuft einem der Hunde ein Fehler beim Hindernis. Am Seitenrand dreht sich einer der Zuschauer sofort genervt weg und macht seinem Ärger verbal Luft. Das Finale im Combination- Speed-Cup hatte dabei noch gar nicht stattgefunden, der Fehler passierte schon im Vorlauf, den die Titelverteidiger trotz des kleinen Malheurs auch überstehen werden. Dennoch ist die Leidenschaft, der im Hundesport herrscht, am Seitenrand nicht zu übersehen.

Teilnehmer Rund 160 Hundefreunde gingen am Wochenende an den Start.

In verschiedenen Kategorien konnten sich die Tiere beweisen. Am Samstag wurde der Combination-Speed-Cup ausgetragen. Das ist eine Art Staffellauf. Drei Teilnehmer rennen dabei nacheinander mit ihrem jeweiligen Hund oder ihrer Hündin über Hürden und andere Hindernisse. Ebenfalls am Samstag wurde der Vierkampf mit der Unterordnung oder auch Gehorsamsübung angefangen. Am Sonntag folgten dann die anderen Kategorien: Hürdenlauf, Slalomlauf und Hindernislauf. Ein weiterer Wettbewerb war der Geländelauf über drei und fünf Kilometer. Dafür verließen die Starter den Hundeplatz und suchten den Sportplatz in Weeze auf.