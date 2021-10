Deutsche Meisterschaften der Hundesportler findet in Weeze statt : Edda startet mit Hündin Enya

WEEZE Wer Fan von Sport und Hunden ist, der sollte am Wochenende nach Weeze kommen. Hier messen sich die besten deutschen Hundesportler.

Der Hundesportverein GHSV Weeze ist Ausrichter der Deutschen Meisterschaft des Verbandes für das Deutsche Hundewesen. Diese Meisterschaft für Spitzensportler mit Hunden aller Verbände steigt am Samstag, 9., und Sonntag, 10. Oktober, auf der Platzanlage des Hundesportvereins Weeze am Hamscher Weg an der B9. Ermittelt werden in Weeze die besten Mensch-Hund-Teams in der Sportart Turnierhundesport (THS). Mit dabei: die 15-jährige Edda Maas aus Goch. Sie führt die Australian-Shepherd-Hündin Enya eines Vereinskollegen. „Mein eigener Hund, der Zwergpudel Leopold, hat mich zwar zum Hundesport gebracht, ist aber selbst nicht so begeistert vom Vierkampf“, gibt die Gaesdonck-Schülerin zu. An beiden Tagen starten ab 12 Uhr die Läufe, Zuschauer sind willkommen. Foto: GHSV Weeze