So funktioniert das System Das sind die neuen Notfallplaketten in Kevelaer

Die ersten Notfallplaketten für die Sitzbänke in Kevelaer sind angebracht. Insgesamt werden 559 Sitzbänke an 377 verschiedenen Standorten mit den Notfallplaketten versehen. Das Projekt geht auf einen Antrag des Seniorenbeirats zurück und wurde in Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen der Stadtverwaltung und der Stadtwerke Kevelaer realisiert.