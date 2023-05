Zuwachs für den Windpark Kalbeck Die Hindernisse bei der Windkraft

Vier Windräder stehen schon im Windpark Kalbeck. Sie sorgen mit dafür, dass in der Gemeinde Weeze schon über 100 Prozent der Energie regenerativ erzeugt wird. Im Jahr 2021 beschloss der Rat der Gemeinde: Es sollen noch mehr Windräder dazukommen. Damals war ein neuer Bereich in dem Windpark freigeworden, da die Mieter des Saarbrocks-Hofs auszogen und eine Fläche von 30 Hektar somit frei für neue Windräder wurde. Insgesamt drei neue Windräder sollen gebaut werden. Bevor die ersten Anlagen in Kalbeck standen, hat diese Genehmigung fünf Jahre gedauert. Für die drei neuen sollte es schneller gehen, hieß es damals.