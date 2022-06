Berendonk/Wetten : Wetten feiert den Thron der Berendonk

Berendonk/Wetten Königin Marianne Smitmans und ihre Begleitung standen bei der Parade, dem Fahnenschwenken, dem Umzug und dem Königsgalaball im Mittelpunkt des Interesses.

Die St.-Franziskus-Bruderschaft Berendonk hatte am Vatertag ihr traditionelles Vogelschießen an der Krautparsch ausgerichtet. Marianne Smitmans hatte dem recht hartnäckigen Vogel da den Rest gegeben und sich die Königinnenwürde gesichert. Jetzt präsentierte sie sich mit ihrem Thron den Schützen im Bürgerpark in Wetten. Nach der Parade, dem Fahnenschenken und dem Umzug wurde auf dem öffentlichen Königsgalaball im Knoase-Saal die neue Königin mit ihrem Hofstaat gefeiert.