Laienschauspiel : Der Verein „Thalia“ spielt wieder Theater in Weeze

Weeze Der Kartenvorverkauf läuft. „Chefs und andere Katastrophen“ heißt die Komödie von Hans Schimmel. Sie wird an vier Tagen im Bürgerhaus gezeigt.

Auch wenn die Aufführungskosten gestiegen sind, will der Verein diese nicht an seine Zuschauer weitergeben, sondern verkauft Tickets weiterhin für acht Euro. Intention ist es, den Menschen in den aktuellen Krisenzeiten für „kleines Geld“ einen schönen Abend zu bieten. Die Zuschauer sollen im Weezer Bürgerhaus für ein paar Stunden ihren tagtäglichen Sorgen entfliehen können.

„Chefs und andere Katastrophen“ heißt Hans Schimmels turbulente Komödie in drei Akten, die die Akteure des Vereins im November an vier Terminen zur Aufführung bringen werden. Die Geschichte handelt von der Vereitelung einer feindlichen Übernahme der Firma Imperium AG und führt dabei zu allerlei Verwicklungen und Missverständnissen.

Das Ergebnis kann man sich im Bürgerhaus Weeze, Vittinghoff-Schell-Park 1, in Weeze ansehen. Der Vorhang hebt sich am 19., 25. und 26. November jeweils um 19.30 Uhr, und am Sonntag, 20. November, geht es schon um 17 Uhr los. Der Vorverkauf läuft wie gewohnt über Lotto Post Boeijen und die Cyriakus-Apotheke in Weeze.