Religiöses Leben : Hörergebetbuch von Radio Horeb

Kevelaer Der Sender katholischer Prägung hat mehr als 150 Gebete zusammengefasst. Das Buch ist gegen eine Spende beim Hörerservice erhältlich.

Mehr als 150 Gebete umfasst ein neues Taschenbuch, das Radio Horeb jetzt erstmals herausgegeben hat. Unter dem Titel „Mit Gott fang an“ veröffentlicht der christliche Sender katholischer Prägung mit einem Studio in Kevelaer eine in dieser Form neuartige Sammlung von Gebeten aus aller Welt.

„Die liturgischen Gebetsübertragungen sind die Achse, um die sich unser Programm dreht“, erläutert Programmdirektor Pfarrer Richard Kocher. „Die Hinwendung zum Herrn im Gebet in unserer von Angst besetzten und oft orientierungslosen Zeit ist notwendig wie selten zuvor“, so der Programmdirektor: „Wenn am Morgen mehrere 100.000 Zuhörer vor Arbeitsbeginn den Rosenkranz mit uns beten, ist das eine Kraft, die uns, aber auch unser Land verändern wird.“