Brauchtum in Kevelaer : Der neue Thron präsentiert sich

WINNEKENDONK In Winnekendonk wird Kirmes gefeiert. Der Thron präsentierte sich beim Festumzug.

Mit dem Fassanstich startete die Kirmes in Winnekendonk. Vor dem Festumzug traf sich der Thron um Boris und Sabine Weber mit den Ministerpaaren Thomas und Martina Lohmann und Thomas und Denise Berretz. Anschließend präsentierten sie sich gemeinsam mit den Nachwuchs-Regenten beim Festumzug, bevor es später zum Königsgalaball ging. Montag geht es in großen Schritten dem Höhepunkt, der Festkettenübergabe an Anne Teller-Weyers und ihrem Adjutanten Christian Ripkens um 16.45 Uhr im Bürgerpark, entgegen. Vorher heißt es aber: früh aufstehen. Bereits um 6 Uhr startet der Tag mit dem traditionellen Wecken durch den Musikverein. In der St.-Urbanus-Kirche findet um 15.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst statt. Eine Stunde später, um 16.30 Uhr, treten alle Vereine auf dem Alten Markt an und ziehen zum Bürgerpark. RP-Foto: Stoffel