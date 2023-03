Lesung im Museum Henrik Duryn stellte „Lehrerbuch“ in Kevelaer vor

„Sie sind doch Der Lehrer, oder?“, heißt passenderweise sein neues Buch, das in Kürze im Buchhandel erhältlich sein wird. Was passt da besser, als im historischen Klassenzimmer des Museums aus eben diesem Buch erste Geheimnisse zu lüften? Und das tat er – mit viel Leidenschaft und Selbstironie zog er die Anwesenden in seinen Bann. Titel wie „Sind Sie inkontinent, Soldat?“ oder „Mülldreckskackservice“ oder „Weil Sie es wert sind'“ offenbarten, was wohl viele schon einmal am eigenen Leib erfahren und erlebt haben. Und so fanden sich die Anwesenden absolut in den einzelnen Kapiteln wider.