Ehrenamt rund um Kevelaer : Lauf, Feuerwehr, lauf!

Kevelaer Insgesamt 350 Teilnehmer in 31 Gruppen waren beim Orientierungslauf der Feuerwehren in Kevelaer dabei. Im Mittelpunkt standen Teamarbeit, aber auch die Anerkennung des Ehrenamts. Zwölf Stationen gab es.

„Neben dem Wettkampfaspekt geht es darum, einfach einmal abzuschalten“, sagt Köhler. Denn man darf nicht vergessen, dass die Frauen und Männer in den dunkelblauen Uniformen ehrenamtlich Brände löschen, bei Unwetter und Unfällen vor Ort sind, also die meiste Zeit in Gefahrensituationen und unter Strom stehen. „Den Orientierungslauf, den haben sie sich verdient“, sagt Köhler und dankt allen Anwohnern, die Verständnis dafür haben, dass es an diesem Tag lebhafter als sonst in der Nachbarschaft zuging, auch wenn man die meisten Spielestationen auf die Felder verlegte.

Start und Ziel des diesjährigen Orientierungslaufs war die Hauptwache in Kevelaer auf der Wember Straße. An zwölf Stationen konnten sich die Teams beweisen und Punkte sammeln. Auch wenn es in der Hauptsache um den Spaß an der Sache ging, feuerwehrtechnisches Wissen war auch gefragt. Aus dem Wasser mussten zum Beispiel Schläuche und Strahlrohre gefischt, danach zusammengebaut und angeschlossen werden. Das alles ging auf Zeit. Training mit Spaßfaktor könnte man sagen. Einige Stationen waren bei der Hitze durchaus schweißtreibend. Viel Kraft erforderte es, ein Mitglied der Gruppe auf ein Tragesystem fixiert als Team über einen Parcours zu bringen. Geschicklichkeit und Teamfähigkeit nennt Köhler zwei wichtige Eigenschaften, die an diesem Tag stark gefragt waren. „Leute treffen, die Gemeinschaft stärken“, auch darum ging es an diesem Tag. Ein stückweit auch: einfach „Danke“ sagen, für das, was die Kameraden an 365 Tagen im Jahr leisten.