Wirtschaft vor Ort : Der Frust der lokalen Reisebüros zur Thomas-Cook-Pleite

Sandra Jacobs vom Kevelaerer Reisebüro hat ihrem Frust Luft gemacht und dafür viel Zuspruch bekommen.

Der Frust sitzt tief. „Es ist eine Situation, die so noch nicht da war“, sagt Sandra Jacobs vom Kevelaerer Reisebüro. Die Thomas-Cook-Pleite hat die Reisebranche kalt erwischt. Ausbaden müssen es vor allem die Dienstleister vor Ort. „Wir Touristiker sind es, die seit Sonntag kaum noch ein Auge zu tun, weil wir seit Montagmorgen acht Uhr in unseren Büros sitzen“, schreibt Jacobs in der vergangenen Woche in einem offenen Brief an die Kanzlerin Angela Merkel und die Mitglieder des Deutschen Bundestages. Denn es war nicht nur die Thomas-Cook-Pleite an sich, die für Aufregung sorgte. Unverständnis äußert Sandra Jacobs über den abgelehnten Antrag, bei dem es um das Heraufsetzen der Leistungen der Insolvenz-Versicherungen für Pauschalreisen ging. Nach der Ablehnung habe sie sich erst einmal hingesetzt und sich den Frust von der Seele geschrieben, sagt die Touristik-Fachfrau.