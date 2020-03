Tier kehrt ins Gelderland zurück : Der Fischotter lebt hier gefährlich

Auch in der Niers fühlt sich der Otter richtig wohl. Daher ist gut möglich, dass er wieder an den Niederrhein zurückkehrt. Foto: dpa/Patrick Pleul

Weeze/Niederrhein Das Tier kehrt offenbar an den Niederrhein zurück. Allerdings lauern hier Gefahren für den putzigen Nager. Erst vor kurzem wurde wieder ein totes Tier gefunden. Daher soll die Region sicherer gemacht werden.

Bis 1920 gab es in Deutschland noch in vielen Kochbüchern Rezepte für die Zubereitung von Otterfleisch. Ein ganz wichtiger Hinweis findet sich am Anfang: „Trennen Sie zunächst den Kopf ab, denn der ist hässlich.“ Der Otter, ein schlanker Jäger mit Krallen und einem beachtlichen Gebiss, wurde nicht nur wegen seines Fleisches gejagt, das als Fisch galt und deshalb in der Fastenzeit gegessen wurde. Ebenso beliebt war sein Fell, das mit 120.000 Haaren pro Quadratzentimeter genauso dicht ist wie das eines ganzen Schäferhundes. Dies waren zwei Gründe, die die putzigen Nager aus Nordrhein-Westfalen verschwinden ließen. Doch die Region scheint ihm zu liegen, denn Experten sind sicher: Der Otter ist zurück.