Premiere in der Wallfahrtsstadt : Die Schönheit alter Dinge in Kevelaer

Gut besucht war der Brocante-Markt in Kevelaer. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Beim ersten Brocante-Markt in der Innenstadt war das Interesse der zahlreichen Besucher groß. Gleichzeitig freuten sich die Einzelhändler über den ersten verkaufsoffenen Sonntag nach zwei Jahren Corona-Zwangspause.

Von Antje Thimm

Die Präsentation macht wohl den Unterschied: Entweder verstaubt ein altes Waschlampett auf einem Dachboden, oder es wird auf einer Spitzendecke zusammen mit anderen alten Dingen gezeigt. Und die Puppenstube, mit der schon eine Ewigkeit nicht mehr gespielt wird, hat neben edlem Porzellan plötzlich einen ganz besonderen Reiz. Zum ersten Brocante-Markt in der Kevelaerer Innenstadt zeigten mehr als 30 Händler ihre Waren aus vergangenen Zeiten. Der überwiegende Teil der Aussteller kam aus den Niederlanden. Die Hauptstraße und die Busmannstraße waren am Sonntagmittag gefüllt mit zahlreichen Besuchern, die sich die Auslagen der Händler ansahen.

„Jetzt gucken wir mal, was wir alles nicht brauchen“ – auch dieser Satz war zu hören. Unübersehbar aber war, dass alte Milchkannen, bunte Blechdosen, Weihwasserbecken aus Porzellan, sogar Bretter, auf denen sichtlich schon viele Brote geschnitten wurden, und vieles mehr auf großes Besucherinteresse stießen. „Viele möchten etwas haben, an dem die Spuren der Vergangenheit sichtbar sind“, sagte Brocante-Händlerin Katharina Teelken aus Apeldoorn. „Im Unterschied zu Antiquitäten, die oft schön restauriert und poliert sind, ist Brocante einfach so, wie es ist. Es muss ,durchlebt‘ sein“, erklärte sie. Neue, moderne Sachen hätten für viele eben keinen Reiz, keine „Seele“.

Info Sehr beliebt bei unseren Nachbarn Herkunft Der Begriff „Brocante“ kommt aus dem Französischen. Er bedeutet eigentlich „Flohmarkt“. Tradition In Belgien und den Niederlanden erfreuen sich Brocante-Märkte großer Beliebtheit. Premiere In Kevelaer wurde der Brocante-Markt zum ersten Mal veranstaltet, organisiert vom Kevelaer Marketing gemeinsam mit Heerenlanden Events aus dem niederländischen Leerdam.

Die Kevelaerer Brocante-Premiere fand sie gelungen. Die Atmosphäre sei „freundlich und gemütlich.“ „Wir finden alles, was wir hier anbieten, auch selber schön“, sagten „Zus & Co.“, die Schwestern Annette und Virginia aus Overloon. Sie sammeln alles aus den 20er und 30er Jahren, haben damit angefangen in der Corona-Zeit, mehr zum Zeitvertreib. Auf ihrem Tisch standen Figuren, Gläser, Spielzeug und viele andere Dinge liebevoll präsentiert. So zeigten sich auch alle anderen Händler. Das kam bei den Besuchern gut an. „Das sollte es öfter in Kevelaer geben“, sagte die Kevelaererin Anne Stockhorst und ging entspannt die Busmannstraße entlang.

Zeitgleich mit dem Brocante-Markt durften nach zwei Jahren Pause auch die Einzelhändler der Wallfahrtsstadt wieder einen verkaufsoffenen Sonntag durchführen. „Endlich mal wieder“, sagte Anne Geuyen, Mitarbeiterin des Bekleidungsgeschäfts Kaenders. „An einem Sonntag kommen auch mal andere Kunden, sonntags herrscht eine andere Atmosphäre, es ist einfach etwas Besonderes“, ergänzt sie. Auch Sabine Toonen, Inhaberin von Stoffqult auf der Busmannstraße und Vorstandsmitglied in der Unternehmervereinigung Kevelaer (UVK), freute sich sehr, an einem Sonntag zu öffnen. Sie sagte: „Wir hatten schon beim Brunnenleuchten vor einer Woche eine hohe Besucherzahl in der Stadt. Dass jetzt auch die Geschäfte öffnen, soll zeigen: Die Stadt lebt wieder.“ Sie freue sich auch, dass nun wieder die persönliche Beratung in den Geschäften im Vordergrund stehe. Das sei das große Plus des stationären Einzelhandels. Auch Ellen Koch, seit vier Wochen Inhaberin von „Suri­fleur“ am Kapellenplatz, begrüßte ihre Sonntagskunden mit viel Freude. „Es war schon etwas lebensmüde, in der Corona-Zeit ein Geschäft zu eröffnen. Ich hatte aber trotzdem einen tollen Start und bin von Kollegen und Kunden sehr nett empfangen worden“, sagte sie. Bei ihr gibt es vielfältige Geschenkideen und zum Beispiel den „Pilgerwein“, einen trockenen Weißwein aus dem Burgenland.