Ausflugsziel in Twisteden : Das Lämmercafé vom Niederrhein

Christian van Ditzhuyzen mit seiner Tochter Nina. Auf dem Hof werden etwa 100 Schafe gehalten. RP-Fotos: Evers Foto: Evers, Gottfried (eve)

Twisteden Das Café zum Schafstall in Twisteden ist jetzt in die neue Saison gestartet. Inmitten der Natur am schönen Niederrhein gibt es nun wieder hausgemachte Kuchen und die Spezialität des Hauses – frisches Lammfleisch – zu genießen.

Von Lara Marie Böckling

Wiesen, Schafe und kleine Lämmer: Das „Café zum Schafstall“ von Familie van Ditzhuyzen liegt zwar etwas versteckt lädt aber in ländlicher Atmosphäre zwischen idyllischen Wald- und Wiesenlandschaften zur perfekten Entspannung ein. Den Familienbetrieb gibt es nun seit 40 Jahren. Die Schäferei wird bereits in dritter Generation betrieben.

„Die Idee für das Café ist entstanden, weil wir die Schäferei hatten und später auch Planwagentouren angeboten haben“, berichtet Katrin van Ditzhuyzen. Die Lust auf Kaffee und Kuchen bei den Gästen nach den Touren sei immer sehr groß gewesen. „Dadurch hat es sich entwickelt, dass mehr und mehr Leute angerufen und gefragt haben, ob sie in Gruppen vorbeikommen können“, berichtet van Ditzhuyzen.

Kathrin van Ditzhuyzen mit Tochter Nina samt Lammfell und Kuschelschaf im gemütlichen Café. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Prompt wurde ein Schild an der Straße aufgestellt. Das Café zum Schafstall sollte für alle Liebhaber der hausgemachten Kost zu finden sein. „Durch die Mundpropaganda der Kunden ist es ein Selbstläufer geworden. Es sind mehr und mehr Leute für unsere selbstgebackenen Kuchen und einen Kaffee vorbeigekommen“, erzählt die 37-jährige.

Doch die Speisekarte des gemütlichen Lämmercafés hat noch viel mehr zu bieten. Das absolute Highlight auf der Karte sei der Lammburger. „Ich bin Metzger und habe die Schäferei von meinem Vater übernommen“, erklärt Christian van Ditzhuyzen. Aus ungefähr 30 Schafen sei wieder eine Herde aus über hundert entstanden. „Die Lämmer leben fast das ganze Jahr draußen und wir haben hier nur ökologische Flächen“, erzählt der 41-jährige.

Für die Versorgung und Vermarktung der Tiere packt die ganze Familie van Ditzhuyzen mit an. Seit letztem Jahr gibt es hierbei eine Neuerung. „Wir haben angefangen in einem Kühlautomaten unser frisches Lammfleisch anzubieten“, informiert Christian van Ditzhuyzen. Die Kunden könnten also direkt am Automaten ein schönes Stück frischen Lammschinken erwerben. „Aber wir beraten die Kunden natürlich auch sehr gerne“, meint er.

Dabei wird das Probieren der hauseigenen Köstlichkeiten nicht ausgelassen. „Zwischendurch hole ich schonmal etwas Mettwurst oder Schinken. Die Kunden, die das Fleisch probieren sind eigentlich immer begeistert und wollen dann auch etwas mit nach Hause nehmen“, sagt der Metzger stolz.

Treue Kunden des Cafés am Schafstall kommen sogar aus Neuseeland. Sie schwärmen von den frischen Produkten und bekämen regelmäßig ein Paket zugeschickt. „Wir versuchen jetzt auch noch, Kühltaschen zu organisieren, um diese den Kunden anzubieten“, sagt Christian van Ditzhuyzen. So könnten die Leute auch im Sommer ihr Fleisch gut gekühlt nach Hause transportieren. Für die Grillsaison seien die Köstlichkeiten vom Lamm nämlich sehr beliebt. Doch auch wer kein Fan von Lammfleisch ist, muss die Radtour zum heimeligen Lämmercafé deswegen nicht absagen. „Wir bieten zum Mittagstisch auch Schnitzelgerichte, Flammkuchen oder Strammen Max an. Auch hier machen wir alles selbst und benutzen nur regionale oder hauseigene Produkte“, erklärt Katrin van Ditzhuyzen. Wer zum Ende eine schöne Erinnerung an den Café-Besuch mitnehmen möchte, kann sich an selbstgemachter Handcreme oder Seife aus Schafsmilch erfreuen.