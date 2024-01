Veranstalter ziehen positives Fazit nach Demo in Kevelaer „Mit so vielen Leuten haben wir nie gerechnet“

Auch zwei Tage danach sind die Organisatoren immer noch begeistert. „Es war für uns einfach überwältigend. Mit so einer großen Resonanz hätten wir nie gerechnet. Unser Traum war, dass vielleicht 1000 Leute kommen“, sagt Annika Selders, die die Kundgebung für Demokratie und Freiheit in Kevelaer federführend organisiert und bei der Polizei angemeldet hatte. Am Ende wurde der Traum klar übertroffen: Mehr als 3000 Menschen zogen durch die Marienstadt und setzten damit ein deutliches Zeichen für Vielfalt und gegen Rechts. „Für so eine Stadt wie Kevelaer sind 3000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen schon eine echte Hausnummer, auf die Zahl der Einwohner hochgerechnet, kann man das mit Hamburg vergleichen“, sagt die 38-Jährige.