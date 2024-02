Gemeinde und Awo arbeiten zusammen Gemeinsam gegen die Demenz

Volker Schoelen, zuständiger Fachbereichsleiter in der Gemeinde Weeze, betont die Wichtigkeit dieser Kooperation: "Die steigende Zahl von Menschen mit Demenz stellt eine Herausforderung für unsere Gesellschaft dar. Durch die Zusammenarbeit mit dem Awo Kreisverband Kleve wollen wir in Weeze aktiv dazu beitragen, eine demenzfreundliche Gemeinde zu schaffen, in der alle Bürgerinnen und Bürger, unabhängig von ihrem Gesundheitszustand, am sozialen Leben teilhaben können."