Dehoga-Geschäftsführer Thomas Kolaric schlägt Alarm : Der Gastro-Branche droht die Pleitewelle

Niederrhein Im Lockdown blieb der Zapfhahn zu, die Einnahmen brachen weg. Die Mehrwertsteuersenkung hilft wenig, sagt Thomas Kolaric von der Dehoga.

Wenn es schlecht um den Betrieb stehe, versuche man das erst einmal intern zu regeln. Der Wirt probiere alles, damit Kneipe oder Gastwirtschaft weiterlaufen. Man borge sich Geld bei Bekannten, gehe an das Ersparte. Eine gewisse Zeit könne man so überbrücken. All das führe dazu, dass es momentan noch nicht die ganz große Pleitewelle gebe. Derzeit bewegten sich die Zahlen der Schließungen in der Gastro-Branche im Durchschnittsbereich.