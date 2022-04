Dehoga Kreis Kleve trifft grüne Landtagskandidatin Paula Backhaus : Auch Gastronomie ist systemrelevant

Kreis Kleve Der Kreis-Vorstand des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) im Gespräch mit der Landtagskandidatin der Grünen für den Südkreis, Paula Backhaus.

Paula Backhaus erklärte, dass die Energiefrage im Zentrum ihres Wahlkampfs stehe. Das Entlastungspaket der Bundesregierung gegen die steigenden Energiepreise sei ein wichtiger Schritt. Mittel- und langfristig gehe aber am starken Ausbau Erneuerbarer Energien kein Weg vorbei. „Wir müssen jetzt Ernst machen mit dem Ausbau Erneuerbarer Energien, damit wir unsere eigene, günstige Energiequelle haben und uns unabhängig machen von Diktatoren.“ Gerade für die energieintensive Gastronomie sei es wichtig, dass Strom günstig und verlässlich zur Verfügung stehe, so Backhaus. Ein Schwerpunkt des Gedankenaustauschs lag auf der Attraktivierung der Berufe in der Gastronomie. Hier könne die Politik helfen, ist sich der Dehoga-Vorstand sicher, indem sie Initiativen starte und unterstütze, die auf die Aufstiegschancen und Vielfalt der Berufe im Hotel- und Gaststättengewerbe aufmerksam machen. „Wir wünschen uns, dass die Politik auch die Gastronomie als systemrelevant betrachtet und sich für die Berufe in unserer Branche so einsetzt, wie es zurecht auch in der Pflege getan wird“, erklären die Kreisvorstandsmitglieder Udo Holtmann vom Café Nederkorn in Kevelaer und Egbert Groterhorst vom Restaurant Lindenstuben in Geldern. Paula Backhaus sicherte ihre Unterstützung dafür zu. „Eine Stadt ohne Restaurants, Kneipen und Hotels ist eine arme Stadt. Deshalb brauchen wir einen Schulterschluss von Politikern in Land, Kreis und Kommune, unsere Gastronomie zu stützen. Ich bin dazu bereit.“