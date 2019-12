Neuer Edeka für Winnekendonk : Debatte über Sportplatz-Ersatz

Winnekendonk Mehrheit der Politik befürwortet neuen Edeka-Markt in Winnekendonk.

Die Pläne von Edeka-Brüggemeier, einen neuen Markt auf dem alten Sportplatz in Winnekendonk zu bauen, haben für Diskussionen gesorgt. Wie berichtet, hatte Tancu Mahmout von der VDH-Projektmanagement-Gesellschaft das Konzept im Ausschuss vorgestellt. Der Plan: Der alte Markt soll geschlossen und stattdessen auf dem Sportplatz ein neuer Komplex gebaut werden. In dem sollen das Einkaufscenter und die Brüggemeier-Verwaltung unterkommen.

Die FDP hat im Zuge der Haushaltsberatungen deutlich gemacht, dass sie vor allem die Wünsche von Viktoria Winnekendonk im Auge hat. Der Verein bittet um Ersatz für den Platz und vor allem für die Umkleidekabinen, die verloren gehen würden. Die FDP hat beantragt, für die Erweiterung des Sporthauses im Sportpark Winnekendonk als Ersatz für den Wegfall des Sporthauses an der Kevelaerer Straße im Haushalt 2020 Mittel in Höhe von bis zu 230.000 Euro bereitzustellen. Für die Umwandlung des Trainingsplatzes 3 in einen Kunstrasenplatz, als Ersatz für den Wegfall des Sportplatzes an der Kevelaerer Straße, sollten bis zu 350.000 Euro zur Verfügung gestellt werden.