Brauchtum : St. Martin kämpft mit dem Datenschutz

Kinder mit ihren Laternen gehören zum Martinszug dazu. Foto: dpa/Felix Kästle

KEVELAER Dass Kinder eine Tüte bekommen, ist heute gar nicht mehr so einfach. Denn auch ihre Namen fallen unter den Datenschutz. Für die Komitees wird es immer schwieriger, die Verteilung der süßen Überraschungen zu organisieren.

Als St. Martin seinerzeit durch die Straßen von Tours ritt, machte er sich vielleicht Gedanken um die Kälte, aber nicht um den Datenschutz. Er teilte seinen Mantel mit dem armen Mann, das wars. Heute ist das nicht mehr ganz so einfach. Zwar kann der St. Martin immer noch den Mantel teilen, doch das anschließende Verteilen von guten Gaben ist zum Problem geworden.

Denn wie an vielen Orten ist es auch in Kevelaer gute Tradition, Martinstüten an Kinder und Senioren auszugeben. Und hier beginnt das Problem, wie Bernhard Reintges vom Martinskomitee Kervenheim erläutert. „Früher war das einfach: Da haben wir bei der Stadt angefragt und die entsprechenden Listen mit Namen bekommen“, berichtet er. Denn in Kervenheim bekommen Kinder eine mit Leckereien gefüllte Tüten, Senioren ab 75 Jahren einen Weckmann. Doch jetzt ist die Namensliste tabu. Die Datenschutzgrundverordnung verbietet der Stadt, die Daten herauszugeben. „Im vergangenen Jahr sind wir davon völlig überfahren worden“, sagt Reintges.

INFO Probleme auch bei Hausbesuchen Der Datenschutz sorgt sogar bei den Geburtstagsbesuchen der Stadt in Kevelaer für Probleme. Die angehenden Jubilare werden angeschrieben, dass ihre Daten zum Zwecke eines Besuchs (Geburtstag oder Ehejubiläum) gespeichert werden und sie werden gleichzeitig auf ihre Widerspruchsmöglichkeit hingewiesen. Wird einer Datenspeicherung widersprochen, wird dies im Melderegister vermerkt und es erfolgt keine Weitergabe der Daten zu Besuchszwecken. Erfolgt kein Widerspruch, wird ein Termin zur Gratulation abgestimmt.

Diesmal hat das Komitee die Kervenheimer über die Zeitung dazu aufgerufen, sich zu melden, wenn Kinder oder Senioren beschenkt werden wollen. Man hofft, dass auf diese Weise dann doch alle zu ihrer Tüte oder dem Weckmann kommen. Über die ganze Sache kann Reintges nur den Kopf schütteln. „Da fragt man sich, warum so etwas für eine so einfache Geschichte sein muss. Es muss doch Augenmaß geben und nicht nur nach dem Gesetzbuch gehen.“ Den Datenschutz hält er in diesem Fall für völlig überzogen. Was solle da schon groß passieren? Schlimmstenfalls würde halt jemand eine Tüte bekommen, der es nicht will. Ob das gegen Datenschutz verstößt? „Ich würde sogar eine Erklärung unterschreiben und dafür bürgen, dass ich die Liste nur einmal und für den Zweck der Tüten benutze“, sagt der Vorsitzende des Martinskomitees. Sinnvoll wäre aus seiner Sicht, sich mit den anderen Martins-Vorsitzenden abzustimmen. „Vielleicht finden wir ja ein einheitliches System für Kevelaer.“

Bernd Pool ist Vorsitzender des Martinskomitees Kevelaer. Auch er kennt das Problem mit dem Datenschutz. Hier erfolgt das Verteilen der Tüten über die Nachbarschaften. Um keine Probleme mit der Datenschutzverordnung zu bekommen, schickte das Komitee im vergangenen Jahr kurzerhand Briefe ohne Adressat an die bekannten Adressen der Nachbarschafts-Ältesten. Dem Brief lag ein Antwortschreiben bei, auf dem sollte der Ansprechpartner eingetragen werden, der dann gleich die Einverständniserklärung unterschrieb, dass sein Name weitergegeben werden darf. Geschickt. Denn so konnte das Team um Pool in diesem Jahr die Briefe wieder gezielt verschicken.

Dass alles wegen des Datenschutzes so kompliziert ist, ärgert auch die Stadt Kevelaer. „Wir würden das auch gerne anders machen. aber uns sind da leider die Hände gebunden“, sagt Beate Sibben vom Hauptamt. Das Problem betreffe alle Martinskomitees. „Für die kleinen Vereine ist das schade, aber wir dürfen Namen mit Adressen nicht mehr herausgeben.“ So sei es mittlerweile auch nicht mehr möglich, Namen für Seniorenfahrten herauszugeben.

Probleme gibt es auch in anderen Kommunen. „Es ist durch den Datenschutz alles sehr kompliziert, wir wissen nicht mehr, was wir überhaupt genau dürfen“, sagt Angela Maes vom Martinskomittee in Issum. Hier läuft es so, dass die Vorsitzende bei der Gemeinde gegen eine Gebühr eine Liste mit allen Kindern anfordert, die zwischen dem 1. Juli 2008 und dem 31. Dezember 2018 geboren wurden. Denn diese Kinder bekommen eine Tüte. Die Gemeinde schickt die Liste mit Name, Adresse und Geburtsdatum ans Komitee. Das fertigt damit Namens-Aufkleber für Martinskarten an, die die Kinder später gegen eine Tüte eintauschen können.

Das Einwohnermeldeamt habe mitgeteilt, dass dieser Weg rechtlich okay sei. Um sich abzusichern, weist das Martinskomittee per Presse darauf hin, dass sich die Eltern unter st-martin-issum@gmx.de melden sollen, wenn sie nicht möchten, dass die Daten verwendet werden. Die Eltern scheinen damit kein Problem zu haben. Im vergangenen Jahr gab es nicht einen Widerspruch gegen die Verwendung der Daten.