Schäfer sind verunsichert : Der Wolf ist zurück am Niederrhein

Niederrhein Fast 200 Jahre lang galt der Wolf in Nordrhein-Westfalen als ausgestorben. Längst steht fest: Er ist in der Region sehr lebendig unterwegs. Das Thema bewegt die Menschen, vor allem die Halter von Schafen.

Von Sebastian Latzel

Der Wolf erhitzt weiter die Gemüter. Das Thema ist emotional, die Meinungen sind geteilt; wie Leser-Reaktionen in unserer Redaktion zeigen. Ein Anrufer beschwerte sich, dass das Leiden der Schafe nicht mehr in den Fokus genommen werde. Ein anderer dagegen sah den Wolf unnötigerweise in der Schusslinie. Es sei das gute Recht eines wilden Tieres, sich Schafe zu reißen.

Die Debatte hat in den vergangenen Tagen weiter an Tempo zugenommen. Dazu trugen Meldungen über weitere Risse ebenso bei wie die Ankündigung des Bundes, das Töten der Wölfe (die so genannte „Entnahme“) zu erleichtern. Die wichtigsten Fakten im Überblick.

Info Gelderland liegt mitten in der Wolfs-Pufferzone Wolfsgebiet Zum Wolfsgebiet Schermbeck gehört vom Kreis Wesel nur ein Teil von Rees.



Pufferzone Auf Intervention von Betroffenen ist um das Wolfsgebiet eine Pufferzone eingerichtet worden. In dieser Zone liegt der komplette Kreis Kleve. Der Bereich rund um das eigentliche Wolfsgebiet umfasst eine Fläche von etwa 2800 Quadratkilometern. Die Autobahnen A 2 und A 42 bilden quasi die südliche Grenze der Pufferzone, da diese Autobahnen nach Einschätzung des Lanuv für den Wolf eine nahezu unüberwindliche Barriere darstellen. im Westen endet die Pufferzone an der Grenze zu den Niederlanden.



Förderung Die Ausweitung soll zur besseren finanziellen Unterstützung dienen. Im Bereich der Pufferzonen sind Präventionsmaßnahmen zum Herdenschutz ebenso förderfähig wie im eigentlichen Wolfsgebiet.



Gesetzesänderung zur „Entnahme“

Der Deutsche Bundestag hat ein Gesetz beschlossen, wonach die Prüfkriterien für eine potentielle Entnahme problematischer Wölfe zum Schutz von Schafen und anderen Weidetieren in Deutschland gelockert wurden. Die Neuregelung des Bundestags gibt vor, dass unter bestimmten Bedingungen bereits „ernste wirtschaftliche Schäden“ für eine Bewertung eines auffälligen Wolfes relevant sind und Grundlage für eine mögliche Entnahme darstellen könnten. Mischlinge aus Wolf und Hund, sogenannte Hybride, sollen entnommen werden.



Was bedeutet das für den Niederrhein? In einer Stellungnahme teilt das Umweltministerium des Landes mit, dass man derzeit intensiv die Häufung aktueller Nutztierrisse im Wolfsgebiet am Niederrhein und einen möglichen Zusammenhang mit der Wölfin (Bezeichnung GW954f) prüfe. Dies auch vor dem Hintergrund einer aktuellen neuen Gesetzgebung des Bundes zum Umgang mit potentiell problematischen Wölfen. „Sollte sich herausstellen, dass bei den aktuellen Rissen erneut die Wölfin GW 954f beteiligt war und in den Haltungen der empfohlene erweiterte Herdenschutz umgesetzt wurde, werden wir dies im Lichte der neuen Gesetzgebung des Bundes erneut bewerten“, sagte Umweltministerin Ursula Heinen-Esser.

Wie ist die Stimmung bei den Schafhaltern? Martin Tiemann hat gerade erst unmissverständlich klargestellt: „Jetzt ist Feierabend, jetzt muss etwas passieren.“ Der Züchter aus Uedem unterstützt ebenso wie der Kreisvorsitzende der Schafhalter, Hans-Josef Geurtz aus Weeze, den Antrag auf Entnahme. Den hatte Schäfer Kurt Opriel eingereicht, nachdem am Heiligen Abend erneut ein Tier bei ihm gerissen wurde. Auch Schafzuchtverband und Schafzüchtervereinigung Nordrhein-Westfalen haben sich jetzt ganz klar positioniert. Man stelle sich hinter den Anträgen zur Entnahme und Vergrämung (Vertreibung) der Wölfin. „In Erwägung der bisherigen und zu erwartenden weitreichenden Schäden für alle gleichwertig zu schützenden Teile der Natur, von diversen Nutztierarten und Rassen über die vielfältigen von ihnen gepflegten Landschaften bis hin zum Wolf“, heißt es in einer Presseerklärung. Es gehe auch um die Glaubwürdigkeit von Nutztierhaltern, Natur- und Tierschutzverbänden und der Landesregierung. „Es ist an der Zeit für Verbände und Regierung, gegebene Zusagen einzuhalten und ein Schaden anrichtendes Einzeltier an weiterer Zerstörung von fremdem Leben zu hindern, gradlinig und ohne weiteres Taktieren.“



Wie ist der Stand bei den Anträgen zu Vergrämung und Entnahme? Zuständig ist hier der Kreis Wesel, der in enger Abstimmung mit dem Landesamt für Umwelt, Natur und Verbraucherschutz (Lanuv) den Antrag prüft. Beim Vergrämen geht es darum, das Tier aus einer bestimmten Gegend zu vertreiben. Wölfe werden dann beispielsweise durch Gummigeschosse oder Feuerwerk aufgeschreckt. Viele Schäfer sind allerdings davon überzeugt, dass eine Vergrämung nie so richtig funktioniert. Zudem wird ein Wolf auf diese Weise ja auch nur in ein anderes Gebiet vertrieben, wo er wieder für Probleme sorgen könnte. Der Antrag auf Vergrämung sei gerade in Abstimmung mit dem Umweltministerium, so Anja Schulte, Sprecherin des Kreises Wesel. Der Antrag zur Entnahme (also Tötung) werde noch geprüft.

Wie ist die Situation auf der linken Rheinseite? Die Schäfer hatten schon immer gewarnt, dass es auch hier Probleme mit Wölfen geben könnte. In Kerken war ein Tier nachweislich gerissen worden. Jetzt gibt es auch einen Fall in Weeze. Hier könnte ein Tier von Hans-Josef Geurtz von einem Wolf getötet worden sein. Die Prüfung läuft. Vermutet wird, dass dafür ein Tier aus den Niederlanden verantwortlich sein könnte. Dass hier Wölfe auftauchen, sie nur eine Frage der Zeit, so Martin Tiemann. In Niedersachsen, wo mehrere Rudel leben, gebe es 393 Welpen. Die machen sich auf den Weg, um ein Revier zu finden. Auch im Kreis Kleve rüsten die Schäfer auf. Bei Tiemann häufen sich die Nachfragen wegen Präventionsmaßnahmen gegen den Wolf.