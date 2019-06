Hintergrund : Das Untersuchungsprotokoll zum Beinahe-Absturz

KEVELAER Die Sonne und eine nicht funktionierende Funkverbindungen waren Hauptursache für die Kollision, heißt es.

Die Dokumente geben detailliert Auskunft darüber, was am 9. Juli 1959 passiert ist. Der Geschwaderführer Er gab zu Protokoll, dass man bei gutem Wetter in Nörvenich gestartet sei.In Höhe Kevelaer habe er den Funkspruch gehört „Pass auf die Camberra auf“ und gleich darauf eine weiße Rauchfahne am deutschen Jagdflugzeug gesehen. Daneben habe er die Canberra gesehen. Der Pilot habe per Funk durchgegeben, dass er einen Zusammenstoß hatte. Er verliere Sprit. Der Geschwaderführer sagte ihm, die aerodynamischen Eigenschaften des Flugzeugs dadurch vermutlich nicht geändert hätten. Der Pilot habe sich daraufhin entschlossen weiterzufliegen.



Der englische Pilot Er gab an, er habe einen lauten Knall gehört und das Flugzeug habe geschwankt. Es sei schwer gewesen, herauszufinden, was die Ursache war. Er habe Laarbruch informiert. Dass er mit einer anderen Maschine zusammengestoßen sei, habe er nicht in Betracht gezogen, denn er habe kein anders Flugzeug gesehen. Er meldete Laarbruch, dass er nach Wildenrath zurückkehren werde. Unterwegs gab es von einem anderen Piloten den Hinweis, dass am Flügel und am Ruder der Canberra Teile abgebrochen seien. Er konnte das Flugzeug trotzdem landen.

Das Fazit Die Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass beide Piloten zu gleichen Teilen Schuld an der Kollision hätten. Da die deutschen Jets im Verbund unterwegs gewesen seien, hätte der Pilot das andere Flugzeug erst spät sehen können. Das habe zudem einen Tarnanstrich gehabt. Der Pilot habe daher nicht fahrlässig gehandelt. Auch sei das Erkennen von Luftzielen bei Flügen gegen die Sonne immer beeinträchtigt. Hinzu kommt die Tatsache, dass das Funkgerät eines anderen Piloten nicht richtig funktionierte. So sei eine rechtzeitige Warnung nicht möglich gewesen.