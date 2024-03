Ausflug nach Twisteden Das sind die neuen Attraktionen vom Freizeitpark Irrland

Twisteden Es ist fertig. Endlich. Nach vier Jahren Bauzeit gehört das Aquädukt zu den neuen Attraktionen des Freizeitparks Irrlands in Twisteden. Und direkt am ersten Tag nach der Winterpause wird da schon kräftig gespielt. Vor dem Aquädukt, dessen helle Steine bis in den Himmel zu ragen scheinen, sind Sandhügel aufgeschüttet. In unmittelbarer Nähe stehen viele kleine rote Spielbagger, die dazu einladen, den Sand hochzuheben und von einer Seite zur anderen zu transportieren. Die Einladung wird von den kleinen Baumeistern gerne angenommen. Hoch oben ist ein Netz gespannt, in dem mehrere Säcke liegen. Mit Hilfe einer riesigen Trommel, in die man einsteigen und dann darin wie ein Hamster laufen kann, wird in Zukunft dann das Netz bewegt. Schon jetzt ist klar, diese Neuerung ist nicht zu übersehen.